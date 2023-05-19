Названы районы Москвы с самой быстрой сдачей жилья в аренду

«Яндекс Аренда»: в апреле квартиры-студии быстрее всего сдавались в поселении Сосенском

По итогам апреля 2023 года среди локаций Москвы квартиры-студии быстрее всего сдавались в поселении Сосенском в Новой Москве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Яндекс Аренда».

По данным экспертов, 68 процентов от всех студий, которые решили сдать в аренду в Сосенском, находили съемщиков в пределах 10 дней. При этом средняя стоимость предложения составляла 31,5 тысячи рублей в месяц. Вторым в списке районов Москвы с самой быстрой сдачей жилья в аренду специалисты назвали поселение Десеновское в Новой Москве, где в срок до 10 дней нанимателей находили 62 процента квартир. Средняя ставка аренды там — 27,5 тысячи рублей в месяц. В тройку также вошел Хорошевский район со средней стоимостью найма в 58,6 тысяч рублей, где с такой же скоростью сдавались 46 процентов студий.

Что касается однокомнатных квартир, то быстрее всего в апреле они сдавались в Бабушкинском районе Северо-Восточного округа — там жильцы в срок в 10 дней находились для 86 процентов квартир. Второе и третье место в рейтинге заняли такие локации, как Бибирево и Чертаново Центральное с показателями в 73 процента и 72 процента «однушек» соответственно. Эксперты отметили, что средняя ставка аренды таких квартир там — 32-33 тысячи рублей в месяц.

Арендаторов в «двушку» за период в 10 дней проще всего было найти в Бибирево — за это время снималось 72 процентов объектов там. При этом средняя стоимость квартиры там составила 45 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в тройку лидеров по скорости сдачи двухкомнатного жилья вошли районы Измайлово и Ново-Переделкино с 65 процентами и 64 процентами найденных за этот срок нанимателей и средними ценами на аренду в 48 и 45 тысяч рублей соответственно.

В мае специалисты компании «Инком-Недвижимость» пришли к выводу, что самым популярным районом для аренды жилья в Москве в начале мая 2023 года оказался Марьино. По их данным, на эту локацию приходится около девяти процентов спроса.