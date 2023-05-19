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14:08, 19 мая 2023Среда обитания

Стало известно о покупке Пугачевой квартиры для автора песни «Арлекино»

Предприниматель Ковалев рассказал, что Пугачева купила квартиру автору песни «Арлекино»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева несколько лет назад купила квартиру поэту-песеннику Борису Баркасу, который написал знаменитую песню «Арлекино». Об этом стало известно из интервью предпринимателя Андрея Ковалева, которое он дал ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой.

Ковалев отметил, что находился в дружеских отношениях с Пугачевой. Однажды ему сообщили, что Баркас оказался в трудной жизненной ситуации — он выпивал и жил в приюте без паспорта, так как супруга выгнала его из дома. Певица узнала о проблеме поэта и предложила Ковалеву купить ему на двоих квартиру.

«К сожалению, пить-то он не бросил. И он эту квартиру за две недели продал и погиб», — рассказал Ковалев. В итоге недвижимость досталась родственникам Баркаса.

В 2021 году Бари Алибасов-младший, сын российского продюсера Бари Алибасова, рассказал, как народная артистка Алла Пугачева помогла его отцу после пожара в квартире. Пожар в квартире музыканта произошел осенью 2011 года, тогда там сгорела часть архива записей группы «На-на».

Нина Ташевская
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