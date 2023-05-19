В аэропорту Тбилиси закрыли зал ожидания из-за прилета первого рейса из России

«Известия»: МВД Грузии решило закрыть зал ожидания аэропорта Тбилиси из-за рейса из России

В аэропорту Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта из-за прилета первого рейса из Москвы. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщают «Известия».

Уточняется, что самолет российской авиакомпании «Азимут» уже приземлился, полет прошел штатно. Так как зал ожидания оцеплен полицией, пассажирам приходится идти в обход. По данным издания, такое решение было принято МВД Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие первого за четыре года прямого рейса из Москвы в Тбилиси. Возле аэропорта Шота Руставели собралась грузинская оппозиция, а также журналисты, которые встречают пассажиров из Москвы и задают им провокационные вопросы.