Стали известны планы по освоению территории «Азовстали»

Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что на месте «Азовстали» в Мариуполе появится технопарк

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе появится технопарк, окончательное решение об этом принято, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, план технопарка будет готов после разминирования всей территории завода. «Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн», — подчеркнул политик.

Вице-премьер уточнил, что в предприятие необходимо инвестировать миллиарды рублей. «Как все разминируем, за это время будет готов и план развития "Азовстали" уже как будущего технопарка», — указал он.

Ранее стало известно о возможных перспективах освоения территории «Азовстали». Глава корпорации развития Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Шпиленко рассказал, что в районе комбината планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры: индустриальный и экопромышленный парки, а также технопарк. Он напомнил, что территория имеет площадь более одной тысячи гектаров.