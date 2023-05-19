Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:20, 19 мая 2023Бывший СССР

Стали известны планы по освоению территории «Азовстали»

Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что на месте «Азовстали» в Мариуполе появится технопарк

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе появится технопарк, окончательное решение об этом принято, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, план технопарка будет готов после разминирования всей территории завода. «Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн», — подчеркнул политик.

Вице-премьер уточнил, что в предприятие необходимо инвестировать миллиарды рублей. «Как все разминируем, за это время будет готов и план развития "Азовстали" уже как будущего технопарка», — указал он.

Ранее стало известно о возможных перспективах освоения территории «Азовстали». Глава корпорации развития Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Шпиленко рассказал, что в районе комбината планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры: индустриальный и экопромышленный парки, а также технопарк. Он напомнил, что территория имеет площадь более одной тысячи гектаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области оценили шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Российский генерал призвал ответить Западу на поставки F-16 Украине
Политолог заявила о возможных переменах в НАТО после выборов в Турции
Автопилот Tesla уличили в нарушении ПДД
Лжериелторы заработали на доверчивых москвичах более двух миллионов рублей
Стали известны планы по освоению территории «Азовстали»
В Евросоюзе ограничат торговлю российскими алмазами
Кабул призвал сделать исключения из антироссийских санкций для Афганистана
Звезда сериала «Милые обманщицы» решил избавиться от дома в США
Модели вышли на подиум в прозрачных нарядах на Неделе моды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.