В ДНР рассказали о возможных перспективах освоения «Азовстали»

В корпорации развития ДНР заявили, что в районе «Азовстали» создадут новую инфраструктуру

Глава корпорации развития Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Шпиленко рассказал о возможных перспективах освоения территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Его слова передает РИА Новости.

По словам Шпиленко, в районе комбината планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры: индустриальный и экопромышленный парки, а также технопарк. Он напомнил, что территория имеет площадь более одной тысячи гектаров, а также отметил, что во многих странах — особенно у моря — промплощадки обрастают рекреационными зонами, парками, ресторанами, пристанями.

Шпиленко пообещал, что при реализации на территории «Азовстали» проектов создания индустриального парка будет «высший пилотаж». Он добавил, что инфраструктура позволит решать вопросы, связанные с развитием кооперационных цепочек на этой территории.

Ранее председатель Госкомэкополитики при главе Донецкой народной республики (ДНР) Роман Кишкань рассказал, что разрушенное в ходе боевых действий в Мариуполе здание металлургического комбината «Азовсталь» планируется восстановить, а производство на нем — частично возобновить. По его словам, это необходимо сделать, так как поврежденные объекты представляют угрозу для экологии.