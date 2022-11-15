В ДНР рассказали о планах на «Азовсталь»

Власти ДНР сообщили о планах частично восстановить производство на «Азовстали»

Разрушенное в ходе боевых действий в Мариуполе здание металлургического комбината «Азовсталь» планируется восстановить, а производство на нем — частично возобновить. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил председатель Госкомэкополитики при главе Донецкой народной республики (ДНР) Роман Кишкань.

«В данной концепции [восстановления Мариуполя и "Азовстали"] представлены, в том числе, и перспективы развития части производств комбината. В концепцию входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда», — рассказал представитель власти.

Кишкань подчеркнул, что завод является наиболее сложным и техногенно опасным объектом с точки зрения охраны окружающей среды. Его необходимо восстановить из-за того, что поврежденные объекты представляют угрозу для экологии — к примеру, гигантский шламонакопитель, который находится в 600 метрах от берега Азовского моря.

22 июня вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на «Азовстали» хотят вновь запустить производство. «Мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно — это 12 тысяч работающих», — сказал он.

В мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении территории «Азовстали» — в подземных сооружениях завода долгое время прятались украинские бойцы.