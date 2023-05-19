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12:49, 19 мая 2023Интернет и СМИ

Иммунолог раскрыл порядок действий при укусе пчелы

Иммунолог Андрей Продеус рекомендовал прикладывать лед к месту укуса пчелы

Фото: PhilMacDPhoto / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук Елена Малышева, а также ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, в программе «Жить здорово!» раскрыли порядок действий при укусе пчелы. Специалисты рекомендовали в первые минуты прикладывать лед к месту укуса насекомого. Выпуск доступен на сайте «Первого телеканала».

В случае, если при укусе пчелы на коже осталось жало, его нужно вытащить так, чтобы не выдавить яд насекомого, иначе в организм попадет еще больше токсина, объяснил врач. По его словам, для этого нужно ухватиться за само жало, а не за мешочек с ядом. Чтобы вытащить жало, нужно сдвинуть его вбок — для этого необходимо, к примеру, ногтем поскрести вдоль жала по направлению вбок от места укуса. «А если пчела еще на коже, ее нужно вытащить вместе с жалом, для этого нужно схватиться прямо за нее», — отметил Продеус.

Продеус рассказал, что в организм жертвы пчела вводит апитоксин, из-за чего укус этого насекомого и опасен. «Люди с повышенной аллергической реакцией могут получить анафилактический шок», — предупредил иммунолог. Малышева добавила, что отек от укуса пчелы может развиваться с огромной скоростью.

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Малышева рекомендовала аллергикам всегда носить с собой адреналиновый шприц, чтобы иметь возможность спастись от обострения аллергической реакции. «Когда у человека появилась аллергическая реакция от укуса, нужно использовать антигистаминные и гормональные препараты, а место укуса покрывать гормональной мазью, так как это снимает воспаление», — добавил Продеус.

«Если вы находитесь на даче или на природе, очень неплохо помогает в первые минуты после укуса просто приложить лед к месту укуса», — отметил иммунолог. По его словам, в этом случае отек станет меньше и кровоток будет меньше, в результате токсин по организму будет разноситься медленнее.

Ранее Малышева посоветовала включать в аптечку антигистаминные лекарства для борьбы с аллергией. Она рассказала, что аллергики могут принимать эти препараты заранее, поскольку они начинают действовать через 30-40 минут после приема.

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Олег Давыдов
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