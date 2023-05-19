Путин заявил о намерении противников России поделить страну на части

Путин заявил, что противники России хотят поделить страну на десятки мелких частей

Противники России говорят о том, чтобы поделить Россию на десятки мелких частей. Об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент Владимир Путин, трансляция совета ведется в Telegram-канале Кремля.

По мнению главы государства, противники страны не могут справиться с собственными проблемами в сфере миграции, в связи с чем пытаются создать их в России. Они также делают все, чтобы разобщить народы, проживающие на территории страны, добавил Путин.

Глава государства также указал на провокации внутри национальных сообществ, которые устраивают противники России. Они, по его словам, также говорят о деколонизации страны.

Ранее глава государства высказывал мнение, что страны Запада готовы Россию в «семью цивилизованных народов» только после распада страны на несколько частей. Впоследствии они будут «помыкать этими частями» и ставить их под свой контроль, уверен Путин.