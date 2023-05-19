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19:29, 19 мая 2023Забота о себе

Врач объяснила опасность черешни для некоторых групп людей

Врач-гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности черешни для людей с сахарным диабетом

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух призвала воздержаться от потребления большого количества черешни людей с сахарным диабетом. Об опасности этой ягоды для некоторых групп людей она рассказала в беседе с «Известиями».

По ее словам, в черешне содержится не только много витаминов, но и сахара — порядка 11-12 граммов на 100 граммов ягоды. «Поэтому ее не рекомендуется употреблять в большом количестве людям с сахарным диабетом», — обратила внимание специалист. Она также предупредила, что черешня может вызвать аллергию, поэтому пробующим ее впервые детям следует давать немного ягод.

Кашух также рассказала, что черешня богата витаминами B1, B2, С, E, PP, а также аскорбиновой кислотой, калием, фосфором, железом, хромом и йодом. Ягода, добавила врач, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, тонизирующим эффектом и является отличным десертом для следящих за фигурой россиян из-за небольшой калорийности.

Также в черешне много пектинов, помогающих регулировать холестерин и улучшающих перистальтику кишечника. «А легкий мочегонный эффект черешни оказывает хорошее влияние при гипертонии и отеках», — добавила она.

Ранее нутрициолог посоветовала отказаться от фруктов на ужин тем, кто собирается сбросить лишний вес. В особенности речь идет о бананах, винограде и сладких яблоках.

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Варвара Кошечкина
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