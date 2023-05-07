Нутрициолог предупредила о вреде фруктов для фигуры

Нутрициолог Панова посоветовала отказаться от фруктов на ужин тем, кто хочет похудеть

Нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова посоветовала отказаться от фруктов на ужин тем, кто собирается сбросить лишний вес. Ее слова проводит «Газета.Ru».

«Особенно, если речь о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках», — сказала она. Специалист пояснила, что в этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса.

Панова порекомендовала полностью отказаться от сладких фруктов после 18:00, а употребление несладких – ограничить.

Ранее диетолог Ванесса Риссетто сообщила, что исключение из рациона жиров и углеводов является признаком неадекватной диеты, которая вредит организму. По мнению специалистки, первое, что должен сделать человек, выбирая диету, — это спросить себя насколько она безопасна.