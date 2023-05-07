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01:30, 7 мая 2023Забота о себе

Нутрициолог предупредила о вреде фруктов для фигуры

Нутрициолог Панова посоветовала отказаться от фруктов на ужин тем, кто хочет похудеть

Фото: Jonas Kakaroto / Unsplash

Нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова посоветовала отказаться от фруктов на ужин тем, кто собирается сбросить лишний вес. Ее слова проводит «Газета.Ru».

«Особенно, если речь о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках», — сказала она. Специалист пояснила, что в этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса.

Панова порекомендовала полностью отказаться от сладких фруктов после 18:00, а употребление несладких – ограничить.

Ранее диетолог Ванесса Риссетто сообщила, что исключение из рациона жиров и углеводов является признаком неадекватной диеты, которая вредит организму. По мнению специалистки, первое, что должен сделать человек, выбирая диету, — это спросить себя насколько она безопасна.

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Марина Совина
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