Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:59, 3 мая 2023Забота о себе

Диетолог подсказала способ выбрать эффективную диету для похудения

Диетолог Риссетто: исключение группы продуктов является признаком неадекватной диеты

Фото: Loa Kon / Unsplash

Исключение из рациона жиров и углеводов является признаком неадекватной диеты, которая вредит организму, считает диетолог Ванесса Риссетто. Способ выбрать эффективный режим питания для похудения она подсказала в эфире американского утреннего шоу Today, пишет Daily Mail.

По мнению специалистки, первое, что должен сделать человек, выбирая диету, — это спросить себя насколько она безопасна. Например, совет полностью исключить какую-либо группу продуктов является верным признаком неадекватного подхода, говорит Рисетто.

Пожалуйста, ешьте белки и жиры. Вам нужно это, чтобы подпитывать ваше тело. Здоровые пищевые жиры дают энергию и поддерживают функции клеток. Они помогают организму усваивать витамины. В среднем жиры составляют от 20 до 35 процентов от общей потребности в калориях

Ванесса Риссеттодиетолог

Диетолог также посоветовала избегать диет, которые предлагают жестко ограничивать потребление калорий. По ее словам, для нормальной деятельности, организму ежедневно необходимо не менее 1300 килокалорий. Кроме того, она призвала следить за потреблением воды и клетчатки в теплое время года.

Люди не понимают, что летом пищеварение замедляется. Так что же поможет ускорить его? Клетчатка и вода

Ванесса Риссеттодиетолог
Материалы по теме:
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Диеты из TikTok и похудение на пиве. Почему резко начинать худеть после новогодних праздников может быть опасно
Диеты из TikTok и похудение на пиве.Почему резко начинать худеть после новогодних праздников может быть опасно
9 января 2023

Помимо рациона, Риссетто рекомендовала оценивать, насколько гармонично вписывается новый график питания в повседневную жизнь. По ее мнению, следует сразу отказываться от диет, которые исключают возможность ходить в кафе и рестораны, поскольку рано или поздно человек не выдержит и сорвется. Также семейным людям не стоит начинать диету, для соблюдения которой придется готовить отдельные блюда или тратить слишком много денег на покупку специальных продуктов или добавок.

Ранее ученые Университета Тафтса в США обнаружили, что бекон и другое обработанное мясо повышают риск развития диабета второго типа. Также, диабет чаще развивался у людей, которые ели слишком много обработанных риса и пшеницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Украинские дроны взорвались над Кремлем. Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку?
В Финляндии допустили использование Зеленским правительственного самолета США
Россиянам назвали условия для частой смены постельного белья
Майкл Дуглас получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
В США предупредили о переломе конфликта на Украине
Стюардессы объяснили опасность снятия обуви в самолете
Москвичей предупредили о мокром снеге
Беспилотники ВВС США получат ракету AIM-260 JATM
Известный российский блогер развелся с женой после семи лет брака
Силовики нашли на опорах ЛЭП в российском регионе похожие на мины предметы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.