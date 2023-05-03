Диетолог подсказала способ выбрать эффективную диету для похудения

Диетолог Риссетто: исключение группы продуктов является признаком неадекватной диеты

Исключение из рациона жиров и углеводов является признаком неадекватной диеты, которая вредит организму, считает диетолог Ванесса Риссетто. Способ выбрать эффективный режим питания для похудения она подсказала в эфире американского утреннего шоу Today, пишет Daily Mail.

По мнению специалистки, первое, что должен сделать человек, выбирая диету, — это спросить себя насколько она безопасна. Например, совет полностью исключить какую-либо группу продуктов является верным признаком неадекватного подхода, говорит Рисетто.

Пожалуйста, ешьте белки и жиры. Вам нужно это, чтобы подпитывать ваше тело. Здоровые пищевые жиры дают энергию и поддерживают функции клеток. Они помогают организму усваивать витамины. В среднем жиры составляют от 20 до 35 процентов от общей потребности в калориях Ванесса Риссетто диетолог

Диетолог также посоветовала избегать диет, которые предлагают жестко ограничивать потребление калорий. По ее словам, для нормальной деятельности, организму ежедневно необходимо не менее 1300 килокалорий. Кроме того, она призвала следить за потреблением воды и клетчатки в теплое время года.

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Помимо рациона, Риссетто рекомендовала оценивать, насколько гармонично вписывается новый график питания в повседневную жизнь. По ее мнению, следует сразу отказываться от диет, которые исключают возможность ходить в кафе и рестораны, поскольку рано или поздно человек не выдержит и сорвется. Также семейным людям не стоит начинать диету, для соблюдения которой придется готовить отдельные блюда или тратить слишком много денег на покупку специальных продуктов или добавок.

Ранее ученые Университета Тафтса в США обнаружили, что бекон и другое обработанное мясо повышают риск развития диабета второго типа. Также, диабет чаще развивался у людей, которые ели слишком много обработанных риса и пшеницы.