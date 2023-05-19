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14:28, 19 мая 2023Россия

ВС России пресекли действия украинских диверсантов на купянском направлении

Минобороны сообщило о пресечении действий трех украинских ДРГ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 19 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские диверсанты работали в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка в Харьковской области, а также в районе поселка Розовка в Луганской народной республике (ЛНР).

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что за минувшие сутки силы российской группировки войск «Западная» поразили подразделения противник в районах поселка Двуречная, сел Кисловка, Новомлынск и Берестовое в Харьковской области.

Кроме того, в Минобороны заявили об уничтожении хранилища топлива для бронетехники ВСУ на Западной Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Родикова
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