Российские войска поразили хранилище топлива для техники ВСУ в районе Львова

Минобороны сообщило о поражении хранилища топлива ВСУ в районе Львова

Российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской бронетехники на Западной Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Расположенный в районе Львова объект был поражен дальнобойным оружием оперативно-тактической авиации, уточнили в военном ведомстве.

Также представитель Минобороны сообщил об ударах, нанесенных по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием морского базирования.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.