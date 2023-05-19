Минобороны заявило об ударах по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ

Минобороны заявило об ударах оружием большой дальности по пунктам дислокации ВСУ

Российские военные нанесли удары по пунктам дислокации и центрам подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием большой дальности морского базирования. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, удары высокоточным оружием также были нанесены по украинским складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

В Минобороны заявили о достижении цели удара и поражении назначенных объектов. В результате оказалось нарушено снабжение, подготовка и формирование резервов ВСУ, которые должны были выполнять задачи в районе боевых действий.

Ранее сообщалось о ночном ударе по складу боеприпасов в Николаеве. В Министерстве обороны уточнили, что по складу, который располагался на территории судоремонтного предприятия, был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования.