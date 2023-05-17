Минобороны отчиталось о нанесении удара по складу боеприпасов в Николаеве

Минобороны России заявило о нанесении группового удара по складу боеприпасов в Николаеве

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповой удар по крупному украинскому складу боеприпасов в Николаеве. Об этом в среду, 17 мая, журналистам заявили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Склад был расположен на территории судоремонтного предприятия.

В оборонном ведомстве отчитались, что цели удара достигнуты, назначенный объект поражен.

Ранее стало известно, что российские войска поразили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который находился в Киеве. В Минобороны подчеркнули, что атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.