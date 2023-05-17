Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 17 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось о нанесении удара по складу боеприпасов в Николаеве

Минобороны России заявило о нанесении группового удара по складу боеприпасов в Николаеве

Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповой удар по крупному украинскому складу боеприпасов в Николаеве. Об этом в среду, 17 мая, журналистам заявили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Склад был расположен на территории судоремонтного предприятия.

В оборонном ведомстве отчитались, что цели удара достигнуты, назначенный объект поражен.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее стало известно, что российские войска поразили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который находился в Киеве. В Минобороны подчеркнули, что атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Курс доллара поднялся выше 81 рубля
Россияне решили потратить на выпускные десятки тысяч рублей
Названы российские мегаполисы с подешевевшим жильем
Шварценеггер объяснил происхождение своей легендарной фразы из «Терминатора»
На Украине заявили о намерении президента ЮАР приехать с мирной инициативой
МДТ в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение санитарных правил
Армия России отразила две атаки украинских штурмовых групп на одном направлении
Конфликт в крымском клубе перед приездом туда бойцов ЧВК «Вагнер» попал на видео
Россиянкам назвали портящие внешний вид вещи на фото
Стало известно о налоге на дивиденды для иностранных компаний в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.