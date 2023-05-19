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07:07, 19 мая 2023Бывший СССР

Украинец описал взрыв домов в Артемовске словами «вам 15 минут, будет кирдык»

Украинский беженец: ВСУ выгнали людей из квартир в Артемовске за 15 минут до взрыва дома
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украинский беженец Александр Ступников описал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) взрывали многоэтажные дома в Артемовске (украинские название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что 28 марта людей выгнали из квартир за 15 минут до взрыва, когда украинские военные отступали из очередного квартала в районе улицы Першина, где в доме номер 20 проживал собеседник агентства.

«Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: "Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное"», — рассказал Ступников.

По словам беженца, все оставшиеся 12 человек, проживавшие в этом доме, перебежали в подвал по соседству, спустя десять минут прогремел взрыв, одна половина дома осталась стоять, а средняя секция рухнула.

Украинец также отметил, что в тот день ВСУ взорвали еще несколько многоэтажек, в том числе здание налоговой инспекции и магазин «Рубин», практически везде жили люди.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что Киев перебросил в Артемовск самые боеспособные подразделения ВСУ, чтобы всеми силами удержать город. По его словам, все основные бои ведутся в западной части города, на «клочке земли».

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Марина Совина
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