Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 19 мая 2023Мир

Эрдоган отказался потакать требованиям Запада в вопросе санкций

Эрдоган: Турция не будет потакать требованиям Запада в вопросе санкций против России
СюжетСанкции против России:
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет потакать всем требованиям Запада, в том числе и в вопросе санкций против России. Его слова передает РИА Новости.

«Турция будет делать то, что мы хотим, а не то, что требует Запад. Никогда такого не будет в нашей политике», — сказал Эрдоган. Он отметил, что кандидат от оппозиции в президенты Кемаль Кылычдароглу заявил, что Анкара «сделает все требуемое Западом» в отношении Москвы, которая является крупнейшим торговым партнером Турции.

Помимо этого, Эрдоган также раскритиковал Кылычдароглу за позицию касательно взаимодействия с Россией в будущем. «С одной стороны вы нападаете на РФ, с другой – говорите, что выстроите отношения заново. Что сказал представитель президента РФ? "Докажите это". Пожалуйста, доказывайте. Но на самом деле ничего у них нет», — заключил президент.

Ранее Эрдоган призвал Запад придерживаться сбалансированного подхода в отношениях с Россией. Объясняя, почему Турция не ввела санкции против России, он сказал, что Москва и Анкара нужны друг другу во всех возможных областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США с союзниками передать Украине истребители F-16
Муж бывшей сотрудницы полиции стал торговать наркотиками и попался
Названы районы Москвы с самой быстрой сдачей жилья в аренду
В Мариуполе прозвучала серия взрывов
Вучич заявил о самостоятельности народа Сербии в вопросе введения санкций
Украину предупредили о логистическом кошмаре ВСУ
В ЦСКА рассказали о препятствиях для возвращения Фернандеса в команду
Беспокоящимся о неверности партнера бывшим любовницам дали совет
Певица Манижа сообщила о беременности
Эрдоган отказался потакать требованиям Запада в вопросе санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.