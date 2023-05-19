Эрдоган отказался потакать требованиям Запада в вопросе санкций

Эрдоган: Турция не будет потакать требованиям Запада в вопросе санкций против России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет потакать всем требованиям Запада, в том числе и в вопросе санкций против России. Его слова передает РИА Новости.

«Турция будет делать то, что мы хотим, а не то, что требует Запад. Никогда такого не будет в нашей политике», — сказал Эрдоган. Он отметил, что кандидат от оппозиции в президенты Кемаль Кылычдароглу заявил, что Анкара «сделает все требуемое Западом» в отношении Москвы, которая является крупнейшим торговым партнером Турции.

Помимо этого, Эрдоган также раскритиковал Кылычдароглу за позицию касательно взаимодействия с Россией в будущем. «С одной стороны вы нападаете на РФ, с другой – говорите, что выстроите отношения заново. Что сказал представитель президента РФ? "Докажите это". Пожалуйста, доказывайте. Но на самом деле ничего у них нет», — заключил президент.

Ранее Эрдоган призвал Запад придерживаться сбалансированного подхода в отношениях с Россией. Объясняя, почему Турция не ввела санкции против России, он сказал, что Москва и Анкара нужны друг другу во всех возможных областях.