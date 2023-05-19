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14:37, 19 мая 2023Мир

Эрдоган призвал придерживаться сбалансированного подхода в отношениях с Россией

Эрдоган: Западу необходимо придерживаться сбалансированного подхода в отношениях с Россией

Фото: Umit Bektas / Reuters

Западу необходимо придерживаться сбалансированного подхода в отношениях с Москвой, однако он этого не делает. К этому призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

«Запад придерживается не очень сбалансированного подхода. Ему нужен более сбалансированный подход к такой стране, как Россия, что было бы гораздо более выгодно», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также объяснил согласие России на продление зерновой сделки. По его словам, оно стало возможным благодаря «особым отношениям с президентом России Владимиром Путиным».

Политик также назвал причину, почему Турция не ввела санкции против России, к чему ее склонял Запад. По его мнению, Москва и Анкара нужны друг другу во всех возможных областях.

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Семен Александров
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