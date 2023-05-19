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14:06, 19 мая 2023Мир

Эрдоган объяснил согласие России на продление зерновой сделки

Эрдоган: продление зерновой сделки стало возможным из-за особых отношений Турции и Путина

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Продление зерновой сделки в рамках черноморской инициативы стало возможным из-за особых отношений Анкары и президента России Владимира Путина. Так согласие Москвы объяснил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

«Вот, например, черноморская инициатива. Мы берем в учет нужды не только западных стран, но и африканских. Эта инициатива была продлена на два месяца. Как это было возможно? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», — рассказал он.

Также он добавил, что Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях, поэтому Анкара не стала вводить антироссийские санкции, к чему ее склоняли западные представители. «Мы — сильное государство, и у нас хорошие отношения с Россией», — резюмировал он.

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такое решение было принято после обращений российских партнеров, однако следующие два месяца станут решающими в судьбе сделки.

В свою очередь, МИД России выдвинул пять требований по продлению зерновой сделки после 17 июля, в случае несоблюдения упомянутых условий черноморская морская инициатива будет прекращена.

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Виктория Кондратьева
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