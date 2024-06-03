Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:02, 3 июня 2024Россия

Украина выпустила по российскому региону беспилотник самолетного типа

Минобороны: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 3 июня, Украина выпустила беспилотник по территории Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать приграничный российский регион беспилотником самолетного типа— его сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о попытке атаки в министерстве не привели.

В Белгородской области в ночь на 3 июня дважды объявляли ракетную опасность. Кроме того, аналогичное предупреждение выпустили власти Курской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Саудовская Аравия не поедет на саммит по Украине в Швейцарию. Какие еще страны отказались и как отреагировали в России?

      Бастрыкин поручил разобраться с избиением дочери участника СВО школьником

      В ФСБ рассказали об обезвреженных в ДНР разведывательных беспилотниках ВСУ

      Стало известно о возможной отставке еще одного российского губернатора

      Главный редактор The Washington Post покинула свой пост

      Стало известно о подготовке Киевом провокации в Херсоне

      Американский сенатор предупредил об угрозе ядерной войны из-за решения Байдена

      Россиянина арестовали за сотрудничество с ГУР Украины

      В Мексике назвали побеждающего на выборах президента кандидата

      Британский аналитик сделал прогноз о численности ВСУ к концу года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше