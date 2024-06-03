Украина выпустила по российскому региону беспилотник самолетного типа

Минобороны: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

В ночь на понедельник, 3 июня, Украина выпустила беспилотник по территории Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать приграничный российский регион беспилотником самолетного типа— его сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о попытке атаки в министерстве не привели.

В Белгородской области в ночь на 3 июня дважды объявляли ракетную опасность. Кроме того, аналогичное предупреждение выпустили власти Курской области.