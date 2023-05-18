МИД России поставил ультиматум по продлению зерновой сделки

МИД РФ выдвинул пять требований по продлению зерновой сделки после 17 июля

МИД России выдвинул пять требований по продлению зерновой сделки после 17 июля, в случае несоблюдения упомянутых условий черноморская морская инициатива будет прекращена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозка» активов российских компаний», — говорится в сообщении министерства.

В МИД подчеркнули, что «без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля».

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такое решение было принято после обращений российских партнеров, однако следующие два месяца станут решающими для судьбы сделки.