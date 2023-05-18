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17:58, 18 мая 2023Мир

МИД России поставил ультиматум по продлению зерновой сделки

МИД РФ выдвинул пять требований по продлению зерновой сделки после 17 июля

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

МИД России выдвинул пять требований по продлению зерновой сделки после 17 июля, в случае несоблюдения упомянутых условий черноморская морская инициатива будет прекращена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозка» активов российских компаний», — говорится в сообщении министерства.

В МИД подчеркнули, что «без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля».

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такое решение было принято после обращений российских партнеров, однако следующие два месяца станут решающими для судьбы сделки.

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Глеб Бажуткин
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