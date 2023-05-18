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13:48, 18 мая 2023Мир

Лавров заявил о решающих месяцах зерновой сделки

Лавров: Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, но они станут решающими

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва согласилась продлить зерновую сделку с Украиной, ООН и Турцией еще на два месяца, «учитывая весь комплекс обстоятельств и обращение партнеров». При этом дипломат, отвечая на вопрос «Ленты.ру», подчеркнул, что эти два месяца «станут решающими».

«[Генсек ООН Антониу Гутерриш] старается, мы это видим. Стараются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим», — рассказал Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также подтвердил, что зерновую сделку продлили.

Российские чиновники и дипломаты сомневались в необходимости продлевать сделку, так как считали, что ООН и Киев не выполняют свои обязательства. В частности, Москва утверждала, что российские сельхозпоставки блокируются западными санкциями, а основной российский банк, занимающийся финансовыми расчетами, — Россельхозбанк — продолжает находиться под санкциями.

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Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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