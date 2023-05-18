В Кремле подтвердили продление зерновой сделки

Представитель Кремля Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что зерновую сделку с ООН, Украиной и Турцией продлили на два месяца. Его цитирует Reuters.

В Кремле считают, что переговоры принесли «относительный результат». Речь, вероятно, о возможности подключения Россельхозбанка к SWIFT. Песков считает, что есть надежда на снятие с банка санкций.

Что касается решения проблемы поставок российского аммиака, то, по словам пресс-секретаря президента, работа продолжается.

17 мая продление договора подтвердили и в МИД России. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, со стороны Москвы «принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились».