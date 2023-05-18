Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 18 мая 2023Мир

В Кремле подтвердили продление зерновой сделки

Представитель Кремля Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что зерновую сделку с ООН, Украиной и Турцией продлили на два месяца. Его цитирует Reuters.

В Кремле считают, что переговоры принесли «относительный результат». Речь, вероятно, о возможности подключения Россельхозбанка к SWIFT. Песков считает, что есть надежда на снятие с банка санкций.

Что касается решения проблемы поставок российского аммиака, то, по словам пресс-секретаря президента, работа продолжается.

17 мая продление договора подтвердили и в МИД России. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, со стороны Москвы «принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки
Госдума поддержала идею компенсировать задержку зарплаты незаконно уволенным
Гнилые зубы Джонни Деппа на Каннском кинофестивале вызвали отвращение у фанатов
Популярный стендапер с ТНТ пожаловалась на проблемы со здоровьем
Телескоп Уэбба впервые обнаружил кометную воду в главном поясе астероидов
Елена Воробей рассказала об изменении отношения к «Аншлагу»
Стивен Кинг впечатлился фильмом «Флэш» с Эзрой Миллером
Билли Айлиш рассталась с фронтменом The Neighbourhood
Обнаружен механизм восстановления ДНК у бактерий
В российском регионе студент ударил ножом однокурсника из-за фотографии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.