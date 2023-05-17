В МИД России подтвердили продление зерновой сделки

Представитель МИД Захарова: Москва подтверждает продление зерновой сделки на два месяца

Москва подтверждает продление зерновой сделки на два месяца с надеждой на выполнение российских условий черноморской инициативы в кратчайшее время согласно меморандуму Россия — ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции [Реджепом Тайипом Эрдоганом] продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность <...> перекосы в выполнении [положений российских требований] должны быть максимально быстро исправлены», — заявила представитель.

Также Захарова отметила, что со стороны Москвы «принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца, Анкара будет прилагать все усилия для выполнения всех условий сторон — подписантов черноморской инициативы. Эрдоган добавил, что Анкара «будет прилагать все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения», в том числе и российских положений.