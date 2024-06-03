Стало известно о подготовке Киевом провокации в Херсоне

Украина готовит провокацию в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей

Киев готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей, рассказали представители пророссийского подполья города Херсона. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили источники, группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов в составе 13 человек прибыла в город 28 мая. Она должна снять фото и видео ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики.

«При ракетных ударах Вооруженных сил (ВС) РФ по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением РФ в гибели мирных жителей», — отмечается в сообщении.

По словам представителя подполья, прибывшие в Херсон лица прошли подготовку под руководством специалистов Великобритании и США.

Ранее стало известно, что Украина может пренебречь условиями применения западных средств поражения большой дальности, чтобы попытаться спровоцировать открытый конфликт между Москвой и Вашингтоном.