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06:00, 3 июня 2024Мир

Британский аналитик сделал прогноз о численности ВСУ к концу года

Аналитик Меркурис: ВСУ могут остаться без солдат к концу года из-за потерь

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran сделал прогноз о численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинская армия может остаться без солдат при сохранении текущих темпов потерь.

«Ежедневные потери украинской армии ужасающие. При текущих темпах к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат», — подчеркнул эксперт.

Меркурис добавил, что в настоящее время бригады ВСУ имеют численность в два раза меньше положенной. Командиры отправляют военнослужащих в бой после всего нескольких дней подготовки, сказал аналитик.

Он заявил, что Запад подталкивает Киев мобилизовать молодежь, а через некоторое время на фронт начнут отправлять и стариков.

Ранее Меркурис рассказал о панике у президента Украины Владимира Зеленского и на Западе после падения Авдеевки.

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      Марина Совина
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