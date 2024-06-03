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01:07, 3 июня 2024Мир

Аналитик заявил о панике у Зеленского и Запада после падения Авдеевки

Аналитик Меркурис заявил о панике у Зеленского и Запада после падения Авдеевки

Фото: Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил о панике у президента Украины Владимира Зеленского и на Западе после падения Авдеевки.

«С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии», — сказал эксперт.

Меркурис добавил, что на Западе все государства в той или иной мере опасаются возросших возможностей России.

По его словам, там верили, что Россия будет ослаблена, возможно, распадется или в стране произойдет смена власти. Таким образом зарубежные правительства надеялись, что «российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет».

Однако теперь на Западе напуганы тем, что конфликт на Украине закончился победой России и возвращением к европейским границам в качестве сверхдержавы, заключил аналитик.

Ранее Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, окружение украинского лидера замечает признаки сумасшествия у политика.

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      Марина Совина
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