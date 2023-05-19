Названа дата премьеры нового сезона «Футурамы»

Стриминговый сервис Hulu назвал дату выхода восьмого сезона мультсериала «Футурама»

Стриминговый сервис Hulu назвал дату выхода восьмого сезона мультсериала «Футурама» — 24 июля. Тизер опубликован на YouTube-канале Hulu.

После премьеры новые эпизоды будут выходить по понедельникам. Всего ожидается 10 серий, при этом известно, что Hulu заказал 20 эпизодов, — следовательно, мультсериал получит продолжение и после восьмого сезона. По словам авторов, каждый сможет найти в новых эпизодах «что-то для себя».

Онлайн-кинотеатр анонсировал продолжение мультсериала в феврале 2022 года. Отмечалось, что Билл Уэст будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал — Лилу. К актерскому составу также присоединились Лорен Том, Фил Ламарр, Дэвид Херман, Тресс Макнилл и Морис Ламарш. В продюсерский состав вошли Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн.

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный Мэттом Гроунингом и Дэвидом Сэмюэлом Коэном, авторами «Симпсонов». На данный момент сериал состоит из семи сезонов и четырех полнометражных анимационных лент: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали».