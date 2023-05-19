Опубликовано заявление G7 по Украине

G7 подтвердила усиление глобального антироссийского курса ради поддержки Украины

Страны «Большой семерки» подтвердили усиление глобального антироссийского курса ради продолжения поддержки Украины, намереваясь адаптировать меры помощи под нужды Киева. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД Японии совместном заявлении членов G7, приуроченному к саммиту в Хиросиме.

«Сегодня мы предпринимаем новые шаги для обеспечения того, чтобы незаконная агрессия России против суверенного государства Украина потерпела неудачу, и для поддержки украинского народа в его стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права. Мы обязуемся продолжить оказывать Украине помощь в области безопасности, поскольку она защищает себя от российской агрессии, и будем адаптировать поддержку к потребностям Украины», — говорится в документе.

Также в заявлении отмечается, что страны G7 поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского касательно мирного урегулирования конфликта, предполагающего границы украинского государства образца 2013 года. «Мы по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с Украиной, а также заинтересованными странами и институтами относительно устойчивой безопасности и других обязательств», — резюмировали подписанты документа.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — заявила она на саммите G7.

Саммит G7 стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам.