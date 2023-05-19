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12:39, 19 мая 2023Мир

Опубликовано заявление G7 по Украине

G7 подтвердила усиление глобального антироссийского курса ради поддержки Украины

Фото: Japan Pool / AP

Страны «Большой семерки» подтвердили усиление глобального антироссийского курса ради продолжения поддержки Украины, намереваясь адаптировать меры помощи под нужды Киева. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД Японии совместном заявлении членов G7, приуроченному к саммиту в Хиросиме.

«Сегодня мы предпринимаем новые шаги для обеспечения того, чтобы незаконная агрессия России против суверенного государства Украина потерпела неудачу, и для поддержки украинского народа в его стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права. Мы обязуемся продолжить оказывать Украине помощь в области безопасности, поскольку она защищает себя от российской агрессии, и будем адаптировать поддержку к потребностям Украины», — говорится в документе.

Также в заявлении отмечается, что страны G7 поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского касательно мирного урегулирования конфликта, предполагающего границы украинского государства образца 2013 года. «Мы по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с Украиной, а также заинтересованными странами и институтами относительно устойчивой безопасности и других обязательств», — резюмировали подписанты документа.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — заявила она на саммите G7.

Саммит G7 стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам.

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Виктория Кондратьева
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