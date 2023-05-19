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14:23, 19 мая 2023Ценности

Фанаты пожаловались на неузнаваемую внешность Леди Гаги в новой рекламе

Фанаты не узнали певицу Леди Гагу в новой рекламе ее бренда косметики HausLabs

Кадр: @ladygaga

Американская певица и актриса Леди Гага снялась в новой рекламе собственного бренда косметики HausLabs и подверглась критике в сети. Соответствующие ролик и комментарии появились на ее странице в TikTok.

37-летняя знаменитость позировала перед камерой в майке черного цвета, демонстрируя фанатам кремовые помады упомянутой марки в нюдовых оттенках. При этом волосы поп-исполнительницы были распущены, а на лице присутствовал легкий макияж. На размещенных кадрах телезвезда показала цвета помады на своих губах.

Поклонники не узнали Гагу и принялись писать о ее внешности в комментариях под постом. «Я подумала, что это Майли Сайрус», «Кто это такая?», «Выглядит неузнаваемо», «Вы хотите сказать, что это Леди Гага?», «Она выглядит как человек, который просто похож на Гагу», «Я в шоке», — пожаловались многочисленные зрители.

Певица никак не отреагировала на негативные высказывания пользователей сети.

В марте Леди Гага вышла на сцену 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в неожиданном образе. Знаменитость исполнила песню «Держи меня за руку» в черной классической футболке, рваных джинсах и кедах в тон.

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Майя Пономаренко
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