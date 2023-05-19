Блогер Дмитрий Пучков рассказал об отказе от употребления водки

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, рассказал об отказе от алкоголя. В ролике, доступном на Rutube, он отметил, что плохо работал, когда на регулярной основе выпивал водку за ужином.

«Никакой водки — водка не помогает абсолютно ничему», — высказался блогер.

Гоблин вспомнил, что в его жизни был период, когда он в течение трех лет регулярно ездил на гастроли и злоупотреблял алкоголем. «Покажешь пару фильмов, часов пять-шесть проорешь в микрофон, это дико возбуждает, как успокоиться? Естественно, 150 граммов водки за ужином сглатывал», — рассказал он.

По словам Пучкова, употребление алкоголя, в частности водки, негативно сказывалось на его продуктивности. «Лично я от этого плохо сплю, хуже работаю, водка лично мне не помогает никак», — пояснил он. Гоблин также подчеркнул, что и алкоголь, и запрещенные вещества помогают расслабиться только временно, но в перспективе негативно сказываются на здоровье.

Ранее Пучков рассказал, что похудел на 7,5 килограмма благодаря интервальному голоданию. По словам блогера, его диета подразумевала, что между вечерним и дневным приемами пищи должно быть 16 часов. Таким образом, он ужинал в 10 вечера, а затем обедал в 4 часа дня.