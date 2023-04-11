Гоблин рассказал о похудении

Блогер Пучков рассказал, что благодаря интервальному голоданию похудел на 7,5 килограмма

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, признался, что благодаря интервальному голоданию похудел на 7,5 килограмма. Об этом он рассказал в подкасте «Война и мир» на радио KP.RU.

«Я занят интервальным голоданием. Я похудел уже на 7,5 килограмма», — поделился блогер. По словам Пучкова, его диета подразумевает, что между вечерним и дневным приемами пищи должно быть 16 часов. Таким образом, блогер ужинает в 10 вечера, а затем обедает в 4 часа дня.

Интервальное голодание — популярный метод похудения, подразумевающий соблюдение временных интервалов между приемами пищи. Существует несколько вариантов интервального голодания с разными временными промежутками. Считается, что такой принцип питания, помимо потери веса, способствует замедлению процессов старения. Вместе с тем существует мнение о негативных эффектах подобной диеты, особенно для людей с различными заболеваниями, в том числе с проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Ранее о потенциальном вреде интервального голодания предупредили ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале. По их словам, такой принцип питания не подходит людям с сахарным диабетом, расстройствами питания, а также беременным женщинам.