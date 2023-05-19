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11:08, 19 мая 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за взорванную во дворе соседа гранату

Ссора соседей в Белгородской области закончилась брошенной во двор дома гранатой
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгородской области силовики разбираются в обстоятельствах ссоры между соседями, которая закончилась взрывом гранаты во дворе жилого дома. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло в городе Валуйки. Подозреваемый, 35-летний мужчина, регулярно спорил со своим соседом. В какой-то момент мужчина вооружился гранатой и бросил ее во двор дома соперника. Взрыв гранаты Ф-1 повредил забор и фасад дома, в результате случившегося пострадавших нет.

Злоумышленника задержали. Силовики возбудили в отношении него уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Оперативники выясняют, где мужчина достал боевую гранату.

В 2020 году в Приморском крае был задержан 63-летний пенсионер, ранивший выстрелом из ружья свою соседку.

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Владимир Седов
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