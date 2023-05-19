Индонезия захотела помирить Россию и Украину

Президент Индонезии Видодо заявил о желании помочь прекратить конфликт на Украине

Индонезия готова помочь прекращению конфликта России и Украины. Об этом заявил индонезийский президент Джоко Видодо, его цитирует ТАСС.

Видодо отметил, что диалог все равно должен продолжаться. Он призвал достигнуть мира как можно скорее, так как «война никому не выгодна». Президент также подчеркнул, что антироссийские санкции оказались неэффективны для прекращения конфликта.

«Мы готовы внести необходимый вклад в объединенные силы лидеров для наведения мостов [между Москвой и Киевом] и прекращения конфликта», — заявил президент Индонезии.

Ранее посол Египта в России Назих Нагари заявил, что африканские страны будут искать выход из сложившейся на Украине ситуации, так как российско-украинский конфликт очень негативно влияет на торговлю. Дипломат отметил, что Африканский континент намерен найти решение конфликта «для мира и стабильности в Европе и по всему миру».