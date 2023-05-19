Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:52, 19 мая 2023Мир

Египет признал влияние украинского кризиса на торговлю

Посол Египта Нагари: необходимо разрешить украинский кризис из-за его влияния на торговлю

Фото: Ксения Богданова / Пресс-служба ректора КФУ

Египет видит сильное влияние украинского кризиса на торговлю, поэтому африканские страны будут искать выход из сложившейся ситуации. Об этом заявил посол Египта в России Назих Нагари, его цитирует ТАСС.

Нагари признал, что этот вопрос обсуждался с рядом африканских стран. Дипломат отметил, что африканский континент намерен найти решение конфликта «для мира и стабильности в Европе и по всему миру».

«Потому что это [украинский кризис] оказывает влияние на торговлю, оказывает влияние на африканские страны. Но мы также ищем решения, которые учитывали бы интересы всех сторон, включая Россию, конечно», — заявил египетский посол.

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса провел переговоры с президентами России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент ЮАР отметил, что некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.

ЮАР также рассказала о составе мирной миссии на Украину. В мирную миссию африканских лидеров, которые посетят Россию и Украину, помимо Южно-Африканской Республики (ЮАР) войдут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Симоньян раскрыла содержимое бандероли на ее имя со следами взрывчатки
VK анонсировала уникальный конкурс
В аэропорту Тбилиси закрыли зал ожидания из-за прилета первого рейса из России
Эрдоган высказался о вступлении Швеции в НАТО
Обыски ФСБ у пермских общественников из «Мемориала» попали на видео
Литовские депутаты захотели переименовать Россию в Московию
Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты в Россию
Египет признал влияние украинского кризиса на торговлю
Бывший солист «На-На» принял телеведущего Корчевникова в пионеры
Патрушев рассказал о росте радиации в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.