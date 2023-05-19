Египет признал влияние украинского кризиса на торговлю

Посол Египта Нагари: необходимо разрешить украинский кризис из-за его влияния на торговлю

Египет видит сильное влияние украинского кризиса на торговлю, поэтому африканские страны будут искать выход из сложившейся ситуации. Об этом заявил посол Египта в России Назих Нагари, его цитирует ТАСС.

Нагари признал, что этот вопрос обсуждался с рядом африканских стран. Дипломат отметил, что африканский континент намерен найти решение конфликта «для мира и стабильности в Европе и по всему миру».

«Потому что это [украинский кризис] оказывает влияние на торговлю, оказывает влияние на африканские страны. Но мы также ищем решения, которые учитывали бы интересы всех сторон, включая Россию, конечно», — заявил египетский посол.

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса провел переговоры с президентами России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент ЮАР отметил, что некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.

ЮАР также рассказала о составе мирной миссии на Украину. В мирную миссию африканских лидеров, которые посетят Россию и Украину, помимо Южно-Африканской Республики (ЮАР) войдут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.

