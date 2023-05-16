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14:24, 16 мая 2023Мир

Президент ЮАР сообщил о переговорах с Путиным и Зеленским

Президент ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский готовы принять миссию лидеров африканских стран
Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса. Фото: Esa Alexander / Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Южноафриканский лидер сообщил об этом на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, сообщает Bloomberg.

Президент ЮАР отметил, что некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.

Политик заявил, что главы государств готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. «Эта миротворческая миссия внесет вклад в различные другие миссии, направленные на то, чтобы закончить этот конфликт», — сказал Рамафоса.

Ранее стало известно, что российский лидер и его коллега из ЮАР провели телефонные переговоры. В заявлении на сайте президента России сообщается, что главы государств отметили важность продолжения тесной координации стран в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям.

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Семен Александров
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