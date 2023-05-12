Путин пообщался с президентом ЮАР

Президент России Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры

Российский лидер Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте президента России.

Главы государств отметили важность «продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности, к предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС».

Ранее сообщалось, что В правительстве ЮАР задумались о выходе из Римского статута Международного уголовного суда (МУС) перед посещением Путиным саммита БРИКС. «Вполне может быть, что в конце концов мы решим не выходить из договора», — заявил лидер правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс» Фикиле Мбалула.

До этого власти ЮАР заявили, что не пойдут на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» Путина.