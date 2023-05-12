Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 12 мая 2023Мир

Путин пообщался с президентом ЮАР

Президент России Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте президента России.

Главы государств отметили важность «продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности, к предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС».

Ранее сообщалось, что В правительстве ЮАР задумались о выходе из Римского статута Международного уголовного суда (МУС) перед посещением Путиным саммита БРИКС. «Вполне может быть, что в конце концов мы решим не выходить из договора», — заявил лидер правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс» Фикиле Мбалула.

До этого власти ЮАР заявили, что не пойдут на исполнение ордера МУС, предписывающего «арест» Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Крыму при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два летчика
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым лиц
Российские IT-компании предупредили о лишении аккредитации
Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании сына с невестой
Россияне массово устремились в самую желанную для путешествий страну Европы
Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта
В Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра ЖКХ Запорожской области
Зеленский не поддержал проведение «Евровидения-2023» в Великобритании
МИД России прокомментировал поставки Storm Shadow Британии на Украину
Глава МИД Турции назвал причину обвинений оппозиции в адрес России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.