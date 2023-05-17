ЮАР рассказала о составе мирной миссии на Украину

Кабмин ЮАР: в мирную миссию на Украину войдут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет

В мирную миссию африканских лидеров, которые посетят Россию и Украину, помимо Южно-Африканской Республики (ЮАР) войдут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет. О составе миссии говорится в заявлении кабмина ЮАР, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В правительстве страны рассказали, что воодушевлены тем, что российский и украинский лидеры приветствовали инициативу и сразу согласились принять глав африканских государств как в Москве, так и в Киеве. Миссию также поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Основной целью миссии является поиск мирного урегулирования разрушительного конфликта на Украине, который привел к человеческим жертвам и последствиям на африканском континенте», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса провел переговоры с президентами России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент ЮАР отметил, что некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.