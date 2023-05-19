Иранские банки задумались об открытии филиалов в России

Два иранских банка рассматривают открытие представительств и филиалов в России

В Иране задумались об открытии в России представительств и филиалов двух банков. Об этом со ссылкой на заместителя главы Центробанка исламской республики Мохсена Карими сообщает телеканал Al Mayadeen.

Иранские кредитные организации стремятся выйти на российские рынки на фоне растущих экономических связей между двумя странами. Ранее второй по величине российский банк ВТБ объявил об открытии офиса в исламской республике. По словам Карими, это позволит иранскому бизнесу и предпринимателям получить доступ к финансовым системам Африки, Латинской Америки, Азии и Европы, где представлен ВТБ и его дочерние компании.

Открытие филиалов иранских организаций в России позволит выявить коммерческие и экономические инвестиционные возможности в стране. Замглавы Центробанка также выразил надежду, что другие российские банки последуют примеру ВТБ и будут так же активно сотрудничать с исламской республикой.

Ранее Иран и Россия наладили связь между финансовыми системами SEPAM и CAGC, которые являются альтернативой западной SWIFT. По словам главы Центробанка Ирана Мохаммада Резы Фарзина, между иранскими и российскими регуляторами «налажена прямая связь».

