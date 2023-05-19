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00:03, 20 мая 2023Мир

США бесплатно передадут Тайваню комплексы Javelin и Stinger

SCMP: США безвозмездно передадут Тайваню противотанковые комплексы Javelin и ПЗРК Stinger

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Соединенные Штаты планируют экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger в рамках пакета безвозмездной помощи. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Пентагон также передаст острову противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. По мнению собеседника SCMP, такое оружие позволит Тайваню усилить «асимметричные возможности в борьбе с коммунистическими силами». Сроки поставок будут объявлены Вашингтоном позже.

Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн отметил, что дополнительное оружие будет предоставлено на безвозмездной основе и «не будет вычтено из списка закупок, который был отложен США».

Ранее экс-министр обороны Фэн Шикуань заявил, что Тайваню придется заплатить немыслимую цену за бесплатную военную помощь США. При этом отвечая на вопрос о возможной войне, экс-министр сказал: «Я уверен, что мы не будем настолько глупы и что будет какой-то выбор».

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Марина Совина
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