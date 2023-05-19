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06:01, 19 мая 2023Мир

В Тайване предупредили о немыслимой цене за помощь США

Экс-министр обороны Тайваня Шикуань заявил о немыслимой цене за помощь США

Фото: Ann Wang / Reuters

Бывший министр обороны Фэн Шикуань заявил, что Тайваню придется заплатить немыслимую цену за бесплатную военную помощь США. Об этом пишет South China Morning Post.

При этом Шикуань отказался ответить, какой именно будет за цена за помощь. Отвечая на вопрос о возможной войне, экс-министр сказал: «Я уверен, что мы не будем настолько глупы и что будет какой-то выбор».

Ранее стало известно, что США предоставят дополнительную помощь Тайваню. Американский министр обороны Ллойд Остин уточнил, что решение будет принято в соответствии с президентскими полномочиями по выводу войск (PDA), которые в прошлом году согласовал Конгресс.

Власти Тайваня сообщали, что обсуждают с США бесплатные поставки оружия на 500 миллионов долларов. Глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн отметил, что Вашингтон намерен отправить дополнительное вооружение Тайваню на безвозмездной основе — взамен продаваемой техники, сроки поставок которой пришлось перенести.

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Марина Совина
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