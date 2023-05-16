США предоставят дополнительную помощь Тайваню

Глава Пентагона Остин: США предоставят дополнительную оборонную помощь Тайваню

Соединенные Штаты вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную помощь в обеспечении безопасности. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает Reuters.

Глава американского оборонного ведомства уточнил, что такое решение о дополнительной оборонной помощи острову будет принято в соответствии с президентскими полномочиями по выводу войск (PDA), которые в прошлом году согласовал Конгресс. При этом ранее в Пентагоне отказались сообщить детали и конкретные сроки оказания помощи Тайваню.

Ранее власти Тайваня заявили, что обсуждают с США бесплатные поставки оружия на 500 миллионов долларов. Глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн отметил, что Соединенные Штаты хотят отправить дополнительное вооружение Тайваню на безвозмездной основе, то есть взамен продаваемой техники, сроки поставок которой американским властям пришлось перенести.