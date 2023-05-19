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17:33, 19 мая 2023Культура

В реалити по «Игре в кальмара» разыграют самый крупный денежный приз в истории

В реалити-шоу Netflix по «Игре в кальмара» разыграют приз в размере 4,56 миллиона долларов

Кадр: Netflix

Американская киноплатформа Netflix пообещала показать новое реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» этой осенью. Об этом сообщает Deadline.

Премьера Squid Game: The Challenge состоится в ноябре. В реалити-шоу примут участие 456 игроков, которые будут соревноваться за денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов — самый большой денежный приз в истории подобных шоу.

Реалити-шоу будет состоять из десяти частей. Участники проекта будут соревноваться в серии игр, вдохновленных сериалом, а также в некоторых новых состязаниях.

Ранее участники нового реалити захотели подать в суд на Netflix. Десятки игроков раскритиковали проект, заявив, что с ними «обращались как с животными» и заставляли часами стоять на морозе.

В 2021 году сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз.

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Варвара Кошечкина
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