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17:05, 26 января 2023Культура

Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix

The Sun: участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix

Кадр: сериал «Игра в кальмара»

Участники нового реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» захотели подать в суд на Netflix. Об этом пишет The Sun.

Съемки реалити начались в понедельник, 23 января, в Бедфорде, Великобритания. По данным газеты, десятки игроков раскритиковали новое шоу, заявив, что с ними «обращались как с животными» и заставляли часами стоять на морозе. «Нас пытали восемь часов. Мы были просто мясом. Даже к животным так не относятся. Я знаю, что шоу должно было быть жестким, но оно оказалось просто бесчеловечным», — сказал один из игроков.

Отмечается, что продюсеры дали конкурсантам грелки, но забрали их до того, как включились камеры. По сообщениям Daily Mail, еще двоих участников выгнали из реалити еще до начала съемок после того, как они занялись сексом в отеле, в котором были размещены, что являлось нарушением правил.

Netflix опроверг информацию о том, что кто-то получил серьезные травмы во время игры, заявив, что троим людям потребовалась незначительная медицинская помощь. В компании также отметили, что заботятся о здоровье и безопасности участников и съемочной группы и следят за этим.

На шоу было приглашено 456 претендентов, чтобы побороться за приз в размере 3,7 миллиона фунтов стерлингов (около 318 миллионов рублей). Реалити будет выпущено в виде сериала из десяти частей.

В 2021 году сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз.

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Варвара Кошечкина
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Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix
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