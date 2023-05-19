Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 19 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 19 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники в Львовской области. Продолжаются бои в западных кварталах Артемовска, где для достижения боевых задач было нанесено поражение живой силе и технике в районе Калиновки, Часова Яра и Красного.

Помимо этого, российские военные нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений, а также по складам ВСУ высокоточным оружием большой дальности. На донецком направлении Украина потеряла до 130 военных, на южнодонецком и запорожском — до 120, на купянском — до 65, на артемовском тактическом — более 70.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 428 самолетов, 234 вертолета, 4218 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 10 233 единицы специальной военной автомобильной техники.