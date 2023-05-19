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16:08, 19 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 19 мая
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 19 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники в Львовской области. Продолжаются бои в западных кварталах Артемовска, где для достижения боевых задач было нанесено поражение живой силе и технике в районе Калиновки, Часова Яра и Красного.

Помимо этого, российские военные нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений, а также по складам ВСУ высокоточным оружием большой дальности. На донецком направлении Украина потеряла до 130 военных, на южнодонецком и запорожском — до 120, на купянском — до 65, на артемовском тактическом — более 70.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 428 самолетов, 234 вертолета, 4218 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 10 233 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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