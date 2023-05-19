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07:46, 19 мая 2023Путешествия

Россиянка побывала на Кавказе и описала поездку фразой «никакого гостеприимства»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на высокомерие жителей Ессентуков

Фото: Patrick Schneider / Unsplash

Россиянка побывала на Кавказе и описала свою поездку фразой «никакого гостеприимства». Об этом она рассказала на портале «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она выбрала для лечебного отдыха санаторий в Ессентуках, поскольку поездка на Алтай была ей не по карману. Туристка осталась довольна выбранным местом, а также вежливым персоналом, хотя пожаловалась на высокомерие и неприветливость местных жителей.

Кроме того, по словам россиянки, в местных кафе обсчитывают посетителей, а чеки пишут от руки, добавляя лишние позиции. «Нет желания возвращаться, тут не чувствуется никакого кавказского гостеприимства», — отметила читательница портала.

Россиянку также расстроило отсутствие развлечений в самом санатории, а также нехватка некоторых бытовых вещей, в том числе сушилки для белья.

«Есть концерты, унылые и убогие, при этом за дополнительную плату. "Уставший" номерной фонд, устаревшие корпуса, советский дух в столовой», — заключила автор.

Ранее другая туристка посетила санаторий «Тарханы» в Пятигорске и описала отдых словами «была готова рыдать». Россиянка осталась крайне недовольна плохим выбором еды, а также невежливым и неклиентоориентированным персоналом.

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Зарина Дзагоева
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