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23:39, 19 мая 2023Мир

В Конгрессе раскритиковали поставки оружия Киеву

Конгрессмен Госар высказался о завышении цен Пентагоном на поставки оружия Киеву

Фото: Globallookpress.com

Представитель Конгресса США, республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что мир нуждается в урегулировании конфликта на Украине, а не в новых поставках оружия Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Госар прокомментировал скандал вокруг завышенной стоимости поставленных Киеву американских вооружений. Он отметил, что публикации о возможном завышении Пентагоном стоимости военного оборудования, которое он отправлял на Украину, вызывают глубокую тревогу. «Подобные бухгалтерские уловки попросту открывают нам двери для новых поставок оружия на Украину», — сказал конгрессмен.

Госар убежден в том, что необходимо добиться мира на Украине, а не поставлять Киеву еще больше «смертоносного оружия, тем самым провоцируя новые убийства». Контроль со стороны Конгресса в данном случае он считает оправданным.

В США разгорелся скандал после публикаций о том, что Пентагон на три миллиарда долларов завысил стоимость отправляемой Украине техники и вооружений. В самом ведомстве объявили такое положение вещей несоответствием в категориях оценки.

Ранее политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что если США и НАТО прекратят поддерживать Украину с помощью поставок оружия, чтобы заморозить конфликт, цели и задачи СВО будут выполнены в достаточно короткие сроки, что в конечном итоге приведет к полноценному завершению противостояния.

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Екатерина Подвигина
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