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09:18, 19 мая 2023Силовые структуры

Российские таможенники изъяли у китайского контрабандиста 960 банок икры

В Приморском крае водитель автобуса из КНР пытался вывезти 120 килограммов икры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В Приморском крае российские таможенники задержали китайского контрабандиста, пытавшегося незаконно вывезти из России 960 банок с икрой. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

По данным ведомства, контрабандист работал водителем пассажирского автобуса. Перед осмотром транспорта он заявил, что на борту нет ограниченных к вывозу товаров. Но при осмотре у него нашли банки с икрой весом свыше 120 килограммов. На допросе гражданин КНР пояснил, что пошел на преступление по просьбе друга, пообещавшего за контрабанду хорошее вознаграждение. Злоумышленнику грозит штраф до двукратной стоимости икры и конфискация товара.

16 мая сообщалось, что в Новосибирске бывшего депутата осудили на шесть лет за контрабанду ЛСД из Германии.

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Владимир Седов
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