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16:12, 19 мая 2023Интернет и СМИ

Телеведущий Корчевников стал пионером

Певец Владимир Левкин принял Бориса Корчевникова в пионеры в эфире «Судьбы человека»

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Певец и бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин принял ведущего передачи «Судьба человека» на канале «России 1» Бориса Корчевникова в пионеры в эфире телешоу. Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

Кочевников зачитал пионерскую присягу советского времени, а Левкин повязал ему красный галстук. После этого они проскандировали известный девиз: «Будь готов! Всегда готов!». Артист также сообщил Кочевникову, что теперь он стал пионером.

После посвящения гость программы и ведущий промаршировали строем, исполняя гимн пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи». Бывший солист группы «На-На» также отметил, что в юности был председателем Всесоюзного пионерского штаба и знаменосцем на пионерском параде на Красной площади.

Ранее Кочевников заплакал в эфире программы «Соловьев. Live» ведущего Владимира Соловьева и объяснил свои слезы мыслями об участниках спецоперации на Украине, которые борются за Россию.

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Олег Давыдов
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