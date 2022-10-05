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Телеведущий Корчевников объяснил слезы в прямом эфире

Ведущий Корчевников объяснил, что заплакал в прямом эфире из-за мыслей об участниках СВО
Борис Корчевников

Борис Корчевников. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ведущий шоу «Судьба человека» на «России 1» и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников объяснил, что заплакал в прямом эфире программы «Соловьев. Live» из-за мыслей об участниках специальной военной операции (СВО) на Украине, а не о тех, кто уехал из России после начала частичной мобилизации. Причины, по которым ведущий не сдержал слез, он назвал в разговоре с «Газетой.Ru».

«Я плакал, говоря не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьется и умирает. О том, что их жертва должна и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал прямо сейчас свою, — невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше», — пояснил ведущий.

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Корчевников добавил, что сам он сейчас не находится в зоне СВО, потому что отдает долг стране «там, где поставлен». «На Донбассе я уже был этой весной. И поеду еще не раз, Бог даст. А если позовут под ружье на Донбасс — я там буду сразу же, не размышляя. Не позовут — все равно буду — сердцем, руками, гумпомощью. Как угодно. Мы все сегодня работаем на фронт и чем можем помогаем», — заключил ведущий.

Фрагмент «Соловьев. Live», в котором Корчевников не сдержал эмоций, комментируя ситуацию с частичной мобилизацией и уезжающими из страны россиянами, распространился в сети 5 октября. Ведущий раскритиковал тех, кто покидает страну.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что на службу планируется призвать 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. По состоянию на 4 октября было призвано более 200 тысяч человек. Часть российских регионов уже отчиталась о полном завершении мобилизации.

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Денис Савосин
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